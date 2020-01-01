Власти ЛНР в 2019 году передали "Луганскводе" 13 единиц спецтехники

Власти Республики в 2019 году передали государственному унитарному предприятию (ГУП) ЛНР "Лугансквода" 13 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"За 2019 год в рамках выполнения Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" "Лугансквода" получила 13 единиц специализированной техники", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в канун нового года автопарк предприятия пополнился несколькими единицами спецтехники.

"Две новых ассенизационных машины на базе ГАЗ-САЗ 31014-10 и две автовышки на базе ГАЗ-33088 стали значительной помощью подразделениям "Луганскводы", – отметили на предприятии.

Там рассказали, что ассенизационные автомобили уже переданы в Алчевское управление и Стахановскому департаменту "Луганскводы" для возможности оперативно проводить работы по удалению различных стоков, а также очистке выгребных ям.

"С появлением автовышек сотрудники предприятия смогут качественно и своевременно выполнять работы по энергохозяйству, обрезку высокорослых деревьев и другие работы на высоте", – добавили в пресс-службе.

В "Луганскводе" напомнили, что ранее благодаря содействию главы Республики Леонида Пасечника, Правительства и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР подразделениям предприятия были выделены пять единиц тракторной техники и четыре каналопромывочных автомобиля.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.

21 января — Луганск