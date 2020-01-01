Наехавший на опору ЛЭП у Красного Луча пьяный водитель оставил без света 2 тыс. абонентов

Пьяный водитель, врезавшись в опору линии электропередачи (ЛЭП) в поселке городского типа Софиевский, оставил без электроснабжения две тыс. абонентов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"20 января 2020 года на одной из улиц поселка Софиевский гражданин 1986 года рождения, управляя автомобилем "Москвич" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП произошло отключение от электроснабжения 2000 абонентов", – говорится в сообщении.

В ЦОС МВД добавили, что водитель госпитализирован в Краснолучскую городскую больницу.

"Уважаемые водители, не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения! Вы можете стать виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадают или погибнут другие участники дорожного движения. Помните, на дороге вы несете ответственность не только за свою жизнь", – призвали в правоохранительном ведомстве.

21 января — Луганск