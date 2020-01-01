Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах (Москва. – ред.) говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать . Но это не значит, что мы должны дружить с ними", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

Фото: © РИА Новости / Доминик БутенКиев не планирует сотрудничать с Москвой в рамках ПАСЕ, заявила глава украинской делегации Елизавета Ясько, передает РИА Новости.По словам Ясько, после возвращения в ПАСЕ Киев продолжит настаивать на том, что Москва "захватила" Крым в 2014 году. Также украинские представители намерены активно сотрудничать с французскими и немецкими коллегами.Россию лишили некоторых прав в Ассамблее после присоединения Крыма, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом прошлого года права россиян были восстановлены в полном объеме.В сентябре Киев официально отказался от участия в осенней сессии из-за возвращения Москвы, однако на прошлой неделе Рада приняла постановление о возобновлении работы украинской делегации в ежегодной сессии Ассамблеи. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Тогда более 96 процентов избирателей Республики Крым поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".