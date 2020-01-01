Из-за аварии часть Луганска сегодня останется без воды до 21.00



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сегодня, 21 января, в связи с аварийной ситуацией на насосной станции «Острая могила» с 11.00 ориентировочно до 21.00 будет прекращена подача воды по улицам: Новопромышленная, Цимлянская, Днепровская, Аккумуляторная, Краснодонская, Переясловская, Верещагина, Гастелло, Кошевого, Ладыгина, Молодежная, Веденина, Волгодонская, 40 лет ВЛКСМ, Зоотехническая, Южноукраинская, Владимировская, Миусинская, Экспедиционная, Краснопартизанская, Ровеньковская, Лесопарковая; кварталам: Пролетариата Донбасса, 50 лет Образования СССР; поселка Видный, Острая могила, ВВАУШ; учреждения здравоохранения: 8-я больница, онкодиспансер, станция переливания крови», — говорится в сообщении.

«После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме», — добавили в пресс-службе. Происшествия - Сегодня, 17:26 36 «Лугансквода» в связи с аварией прекратило подачу воды части Луганска.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.«Сегодня, 21 января, в связи с аварийной ситуацией на насосной станции «Острая могила» с 11.00 ориентировочно до 21.00 будет прекращена подача воды по улицам: Новопромышленная, Цимлянская, Днепровская, Аккумуляторная, Краснодонская, Переясловская, Верещагина, Гастелло, Кошевого, Ладыгина, Молодежная, Веденина, Волгодонская, 40 лет ВЛКСМ, Зоотехническая, Южноукраинская, Владимировская, Миусинская, Экспедиционная, Краснопартизанская, Ровеньковская, Лесопарковая; кварталам: Пролетариата Донбасса, 50 лет Образования СССР; поселка Видный, Острая могила, ВВАУШ; учреждения здравоохранения: 8-я больница, онкодиспансер, станция переливания крови», — говорится в сообщении.«После окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме», — добавили в пресс-службе. Происшествия - Сегодня, 17:26 36

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