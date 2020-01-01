Пьяный водитель оставил без света 2 тыс. абонентов в Красном Луче
Пьяный водитель, врезавшись в опору линии электропередачи (ЛЭП) в поселке городского типа Софиевский, оставил без электроснабжения две тыс. абонентов.
«20 января 2020 года на одной из улиц поселка Софиевский гражданин 1986 года рождения, управляя автомобилем «Москвич» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП произошло отключение от электроснабжения 2000 абонентов», — говорится в сообщении.
В ЦОС МВД добавили, что водитель госпитализирован в Краснолучскую городскую больницу.
«Уважаемые водители, не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения! Вы можете стать виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадают или погибнут другие участники дорожного движения. Помните, на дороге вы несете ответственность не только за свою жизнь», — призвали в правоохранительном ведомстве.
Происшествия - Сегодня, 17:09 60
«20 января 2020 года на одной из улиц поселка Софиевский гражданин 1986 года рождения, управляя автомобилем «Москвич» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП произошло отключение от электроснабжения 2000 абонентов», — говорится в сообщении.
В ЦОС МВД добавили, что водитель госпитализирован в Краснолучскую городскую больницу.
«Уважаемые водители, не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения! Вы можете стать виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадают или погибнут другие участники дорожного движения. Помните, на дороге вы несете ответственность не только за свою жизнь», — призвали в правоохранительном ведомстве.
Происшествия - Сегодня, 17:09 60
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