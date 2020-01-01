Усиление ветра и гололедица ожидаются в Республике 22 января

Усиление ветра и гололедица ожидаются местами в Республике 22 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"В течение суток 22 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с. Днем на дорогах местами гололедица", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Гололедица – это лед на поверхности, который появляется при понижении температуры в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели, капель густого тумана.

21 января — Луганск