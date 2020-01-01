Введение дорожного сбора позволит аккумулировать средства для ремонта дорог – Минтранс (ФОТО)

Введение в налоговую систему ЛНР дорожного сбора позволит аккумулировать средства для реализации программ по восстановлению дорог на определенных участках и объектах. Об этом на совещании с участием главы ЛНР Леонида Пасечника в Стаханове сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов.В совещании, прошедшем в администрации Стаханова, приняли участие руководители города и представители коммунальных организаций.В ходе совещания глава Республики поинтересовался, как введение в налоговую систему ЛНР дорожного сбора взамен транспортного налога отразится на ремонте дорог Республики.Басов отметил, что замена транспортного налога на дорожный сбор станет ощутимым шагом вперед и позволит более оперативно и планово осуществлять ремонт дорог."В ходе реализации положений данного закона, который был принят буквально недавно, у нас впервые появилась за все время существования Республики возможность начинать планировать свои восстановительные работы на дорогах Республики", - заявил министр."Согласно положению закона, все денежные средства будут аккумулироваться на счетах Министерства финансов в государственном бюджете и выделяться Министерству инфраструктуры и транспорта, как главному распорядителю по данному направлению, для реализации программ по восстановлению дорог на определенных участках и объектах", - уточнил он.Басов сообщил, что в 85-ю годовщину стахановского почина Минтранс Республики "планирует направить на порядок больше средств" для ремонта дорог Стаханова, чем в предыдущие годы.Участники совещания также обсудили ряд проблемных вопросов, связанных с водоснабжением города, освещением и организацией вывоза твердых бытовых отходов.В частности, глава Республики выразил недоумение по поводу того, что значительная часть жителей Республики, пользуясь несовершенством законодательства, отказывается заключать договоры и оплачивать услуги по вывозу мусора, из-за чего коммунальные организации несут большие убытки. Пасечник поручил профильным министрам и своей администрации найти пути решения данной проблемы.Напомним, депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания, состоявшегося 25 января 2020 года, приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О налоговой системе", которым ввели в налоговую систему ЛНР дорожный сбор взамен транспортного налога.Ранее сегодня глава ЛНР передал коммунальным предприятиям Стаханова автовышку и два мусоровоза.Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.21 января — Луганск