Пасечник профинансирует систему отопления для семьи с ребеноком-инвалидом из Стаханова

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе посещения Стахановской дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) пообещал сотруднице предприятия, воспитывающей ребенка-инвалида, выделить средства на установку в ее квартире индивидуального отопления. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

"Я мама ребенка инвалида-колясочника, хотела попросить у вас о помощи в установлении индивидуального отопления. Администрация Стаханова в прошлом году выделила нам квартиру на первом этаже, но там нет никакого отопления и очень холодно, мы не можем туда переехать, а финансов столько нет, чтобы установить отопление", - рассказала сотрудница коммунального предприятия Александра Батырь.

Она рассказала, что в выделенной квартире при помощи благотворителей и властей Стаханова сделан ремонт, установлены пластиковые окна, балконный блок и пандус у подъезда, а для установки системы отопления необходимо 95 тыс. руб.

"Возьмите это под личный контроль, я дам распоряжение, чтобы посмотрели, что необходимо для индивидуального отопления, наверное, приобрести котел, сделать разводку. Деньги из фонда будут выделены, а вы проконтролируйте вопрос, чтобы (квартиру) как можно быстрее оборудовали отоплением", - поручил главе администрации Стаханова Сергею Жевлакову Пасечник.

"Мы вам обязательно поможем", - заверил Батырь глава ЛНР.

В ходе совещания в администрации Стаханова Пасечнику рассказали, что ребенок также имеет серьезные проблемы со зрением, на что глава ЛНР предложил, чтобы мальчик прошел обследование в Луганске.

"Подключите Наталью Александровну Пащенко (министра здравоохранения ЛНР – примечание ЛИЦ), может, мы подключим ее московских коллег в рамках гуманитарной помощи, интеграционной программы. Пусть посмотрят светила науки", - добавил Пасечник.

21 января — Луганск