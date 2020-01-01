Только одна бригада ВСУ за праздники потеряла 11 военнослужащих – Народная милиция

Потери одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") за новогодние праздники составили 11 военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Проверяющими вскрыты случаи сокрытия потерь в период новогодних и рождественских праздников, которые составили четверо военнослужащих погибшими и семеро ранеными. Только за указанный период 12 военнослужащих дезертировали с позиций, двое из которых с оружием, и об этих фактах командование 72-й бригады в штаб "ООС" и оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" не докладывало", - сообщил Осадчий.

"Стало известно, что по результатам проверки, комиссия генштаба ВСУ будет рекомендовать рассмотреть (командира бригады полковника Артема) Богомолова на предмет соответствия занимаемой должности за многочисленные факты сокрытия небоевых потерь и случаи самовольного оставления частей, а также представление в вышестоящий штаб ложной информации о реальной боевой обстановке и обстрелах своих позиций", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 января — Луганск