Киев в связи с визитом в зону "ООС" председателя ОБСЕ активизировал обвинения в адрес ЛНР

Участившиеся обвинения Народной милиции ЛНР в нарушениях режима прекращения огня со стороны киевских силовиков связаны с визитом в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") вновь назначенного действующего председателя ОБСЕ Эди Рамы. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Участившиеся случаи обвинений украинской стороной в нарушениях режима прекращения огня со стороны Народной милиции в последние дни связаны с запланированным на сегодня визитом в зону "ООС" вновь назначенного председателя ОБСЕ Эди Рамы, и направлены на демонстрацию украинских вооруженных сил в качестве жертвы, а не в качестве агрессора, убивающего мирное население юго-востока Украины", - сказал Осадчий.

Он добавил, что "кроме того, с помощью постоянных обвинений Народных Республик в несуществующих обстрелах украинское военно-политическое руководство создает информационный фон, ставящий под угрозу принятия решения о дальнейшем разведении сил и средств".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 января — Луганск