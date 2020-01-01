В Луганске закроют больницу — Соцсети
В Луганске предупреждают о возможном закрытии одной из горбольниц. Об этом сообщает Трибун со ссылкой на страницу «Свердловск — ты должен это знать» в одной из соцсетей.
Как пишет анонимная пользовательница, представившаяся работницей горбольницы, учреждение в скором времени будет закрыто.
«В конце декабря 2019 года персоналу Луганской городской больницы №8, в которой я работаю, сообщили о том, что в скором времени больница будет закрыта. На вопросы «а как же мы?», никто не дал ответа. В моем понимании, все выглядело достаточно иронично «спасибо за внимание, все свободны!»», — пишет она.
По данным пользовательницы, часть помещений учреждения предположительно будут переданы под частную лабораторию медицинских анализов и диагностических исследований.
Кроме того, пользователь Olexandr Avilov сообщил, что на оккупированной Луганщине планируется сокращение бюджетных работников в связи с сокращением финансирования из РФ.
«Информация для всех бюджетников! В связи с сокращением Россией финансирования, с февраля сокращается на 25% финансирование всех бюджетных учреждений Республики. Вследствие чего, штат сотрудников будет урезан на 15% -17%. С 1 марта ожидается сокращение сотрудников на 10 %, в сентябре намечен третий этап увольнений», — написал он. Новости Региона - Сегодня, 19:14 49
Как пишет анонимная пользовательница, представившаяся работницей горбольницы, учреждение в скором времени будет закрыто.
«В конце декабря 2019 года персоналу Луганской городской больницы №8, в которой я работаю, сообщили о том, что в скором времени больница будет закрыта. На вопросы «а как же мы?», никто не дал ответа. В моем понимании, все выглядело достаточно иронично «спасибо за внимание, все свободны!»», — пишет она.
По данным пользовательницы, часть помещений учреждения предположительно будут переданы под частную лабораторию медицинских анализов и диагностических исследований.
Кроме того, пользователь Olexandr Avilov сообщил, что на оккупированной Луганщине планируется сокращение бюджетных работников в связи с сокращением финансирования из РФ.
«Информация для всех бюджетников! В связи с сокращением Россией финансирования, с февраля сокращается на 25% финансирование всех бюджетных учреждений Республики. Вследствие чего, штат сотрудников будет урезан на 15% -17%. С 1 марта ожидается сокращение сотрудников на 10 %, в сентябре намечен третий этап увольнений», — написал он. Новости Региона - Сегодня, 19:14 49
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