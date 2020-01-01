Новый председатель ОБСЕ проверил работу КПВВ «Станица Луганская»
Об этом сообщает Луганский Радар со ссылкой на пресс-службу Луганской областной ВГА.
Вместе с главой облгосадминистрации — руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем он проверил работу КПВВ «Станица Луганская».
«Это первый ознакомительный визит нового председателя ОБСЕ. Мы ждем от него ответ на актуальный по текущим вопросам о продлении деятельности СММ ОБСЕ на ночной период суток. Это очень важно и для местных жителей, и для наших военных. Потому что мы видим, что днем ??на линии разграничения сохраняется тишина, а как только мониторинговая миссия отъезжает — начинаются враждебные обстрелы «, — отметил Сергей Гайдай.
По открытию КПВВ в Золотом он напомнил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.
Текущую ситуацию с безопасностью вблизи линии разграничения члены делегации обсудили с военными.
Кроме того, Эди Рама должна ознакомиться с системой безопасности, гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.
Напомним, что накануне во время встречи с Действующим председателем ОБСЕ Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, отметил: «Очень важно — это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия «.
Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить. Новости Региона - Сегодня, 19:08 87
Вместе с главой облгосадминистрации — руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем он проверил работу КПВВ «Станица Луганская».
«Это первый ознакомительный визит нового председателя ОБСЕ. Мы ждем от него ответ на актуальный по текущим вопросам о продлении деятельности СММ ОБСЕ на ночной период суток. Это очень важно и для местных жителей, и для наших военных. Потому что мы видим, что днем ??на линии разграничения сохраняется тишина, а как только мониторинговая миссия отъезжает — начинаются враждебные обстрелы «, — отметил Сергей Гайдай.
По открытию КПВВ в Золотом он напомнил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.
Текущую ситуацию с безопасностью вблизи линии разграничения члены делегации обсудили с военными.
Кроме того, Эди Рама должна ознакомиться с системой безопасности, гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.
Напомним, что накануне во время встречи с Действующим председателем ОБСЕ Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, отметил: «Очень важно — это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия «.
Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить. Новости Региона - Сегодня, 19:08 87
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