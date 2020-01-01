Курс валют в ЛНР на 21 января 2020 года



1 доллар США 61,4654 рублей

1 ЕВРО 68,2082 рублей

10 украинских гривен 25,3339 рублей

Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком:

Покупка

1 доллар США 60,20 рублей

1 ЕВРО 67,00 рублей

10 украинских гривен 23,20 рублей

Продажа

1 доллар США 63,20 рублей

1 ЕВРО 70,20 рублей

10 украинских гривен 25,70 рублей Экономика - Сегодня, 17:38 193 Государственный Банк Луганской Народной Республики информирует о том, что 21 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США 61,4654 рублей1 ЕВРО 68,2082 рублей10 украинских гривен 25,3339 рублейКурсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком:Покупка1 доллар США 60,20 рублей1 ЕВРО 67,00 рублей10 украинских гривен 23,20 рублейПродажа1 доллар США 63,20 рублей1 ЕВРО 70,20 рублей10 украинских гривен 25,70 рублей Экономика - Сегодня, 17:38 193

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