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Курс валют в ЛНР на 21 января 2020 года

verter Сегодня, 19:3017Новости
Курс валют в ЛНР на 21 января 2020 года
Государственный Банк Луганской Народной Республики информирует о том, что 21 января 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 61,4654 рублей
1 ЕВРО 68,2082 рублей
10 украинских гривен 25,3339 рублей
Курсы покупки-продажи иностранной валюты за российские рубли Государственным банком:
Покупка
1 доллар США 60,20 рублей
1 ЕВРО 67,00 рублей
10 украинских гривен 23,20 рублей
Продажа
1 доллар США 63,20 рублей
1 ЕВРО 70,20 рублей
10 украинских гривен 25,70 рублей Экономика - Сегодня, 17:38 193

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