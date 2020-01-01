ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР 10 боеприпасов – Народная милиция

Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 10 боеприпасов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что за прошедшие сутки киевские силовики один раз нарушили режим прекращения огня.

"На Славяносербском направлении военнослужащими 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника (командира бригады полковника Дмитрия) Брыжинского с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов подвергся обстрелу населенный пункт Березовское, по которому было выпущено 10 мин", - сказал Осадчий.

Официальный представитель Народной милиции добавил, что информация о возможных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 января — Луганск