Жители Стаханова провели митинг к пятой годовщине обстрела города со стороны ВСУ (ФОТО)

Митинг по случаю пятой годовщины первого массированного обстрела Стаханова со стороны киевских силовиков прошел у мемориала мирным жителям и защитникам Донбасса, погибшим в результате агрессии ВСУ, расположенном на центральной площади города. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", военнослужащие, общественники и жители Стаханова."Я хочу передать слова поддержки от главы ЛНР Леонида Пасечника всем тем, кто потерял и продолжает терять своих родных, близких, друзей в этой страшной войне и слова уверенности в том, что все эти жертвы не напрасны", - сказала Филиппова.Она подчеркнула, что жители Республики никогда не забудут страх и боль, которые им причинили действия украинских силовиков."Невзирая на то, что меняются президенты Украины, позиция к нам, к ЛНР, с их стороны остается однозначной. Мы видим усиливающуюся агрессию со стороны Украины, это говорит только об одном – мы должны стоять на своих позициях, отстаивать свои убеждения, и тогда все те, чьи имена выбиты на камне, будут понимать, глядя на нас сверху, о том, что мы достойные продолжатели борьбы, которая была развязана не нами", - отметила советник главы ЛНР.Филиппова выразила уверенность, что Республика отстоит свою свободу и сделает все, чтобы в Донбассе наступил мир."21 января 2015 года самая трагическая страница – сразу восемь погибших мирных граждан после массированного обстрела со стороны украинской армии, той, которой наплевать на людей, на жителей, детей, которая накрыла город реактивными снарядами. Слезы, крики, стоны лежащих в крови мирных граждан мы не сможем забыть и никогда не простим тех людей, которые сотворили такое с нашей Родиной", - подчеркнул Жевлаков.Он отметил, что, несмотря на все трудности, Республика выстояла и продолжает борьбу за лучшее будущее жителей.Участники митинга выпустили в небо воздушные шары в память о погибших жителях и защитниках Стаханова, а также возложили цветы к мемориалу.Стаханов подвергся массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ 21, 23, 27 января, а также 6 и 10 февраля 2015 года, жертвами ударов стали 16 мирных жителей, 44 получили ранения различной степени тяжести. Были полностью уничтожены 12 частных и один многоквартирный дом, частично повреждены 238 многоквартирных и 304 частных дома. Кроме того, повреждения получили объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы, бассейн, ДК имени Горького и другие социально значимые объекты города.21 января — Луганск