Жители Стаханова провели митинг к пятой годовщине обстрела города со стороны ВСУ (ФОТО)
Митинг по случаю пятой годовщины первого массированного обстрела Стаханова со стороны киевских силовиков прошел у мемориала мирным жителям и защитникам Донбасса, погибшим в результате агрессии ВСУ, расположенном на центральной площади города. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
В мероприятии приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", военнослужащие, общественники и жители Стаханова.
"Я хочу передать слова поддержки от главы ЛНР Леонида Пасечника всем тем, кто потерял и продолжает терять своих родных, близких, друзей в этой страшной войне и слова уверенности в том, что все эти жертвы не напрасны", - сказала Филиппова.
Она подчеркнула, что жители Республики никогда не забудут страх и боль, которые им причинили действия украинских силовиков.
"Невзирая на то, что меняются президенты Украины, позиция к нам, к ЛНР, с их стороны остается однозначной. Мы видим усиливающуюся агрессию со стороны Украины, это говорит только об одном – мы должны стоять на своих позициях, отстаивать свои убеждения, и тогда все те, чьи имена выбиты на камне, будут понимать, глядя на нас сверху, о том, что мы достойные продолжатели борьбы, которая была развязана не нами", - отметила советник главы ЛНР.
Филиппова выразила уверенность, что Республика отстоит свою свободу и сделает все, чтобы в Донбассе наступил мир.
"21 января 2015 года самая трагическая страница – сразу восемь погибших мирных граждан после массированного обстрела со стороны украинской армии, той, которой наплевать на людей, на жителей, детей, которая накрыла город реактивными снарядами. Слезы, крики, стоны лежащих в крови мирных граждан мы не сможем забыть и никогда не простим тех людей, которые сотворили такое с нашей Родиной", - подчеркнул Жевлаков.
Он отметил, что, несмотря на все трудности, Республика выстояла и продолжает борьбу за лучшее будущее жителей.
Участники митинга выпустили в небо воздушные шары в память о погибших жителях и защитниках Стаханова, а также возложили цветы к мемориалу.
Стаханов подвергся массированным артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ 21, 23, 27 января, а также 6 и 10 февраля 2015 года, жертвами ударов стали 16 мирных жителей, 44 получили ранения различной степени тяжести. Были полностью уничтожены 12 частных и один многоквартирный дом, частично повреждены 238 многоквартирных и 304 частных дома. Кроме того, повреждения получили объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы, бассейн, ДК имени Горького и другие социально значимые объекты города.
21 января — Луганск
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