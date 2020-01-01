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В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ

root Сегодня, 20:300Новости
В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ
Фото: РИА Новости
Суд арестовал на два месяца 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Исфандиера Акрамова, который был задержан по подозрению в вербовке россиян в ряды «Исламского государства»*, передает RT.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2020 года», — цитирует судью Красногвардейского суда Валентину Фёдорову РИА Новости.

Как отметил представитель Следственного комитета, Акрамов склонил двоих граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях в 2015 году. Мужчинам вынесен приговор судом Таджикистана по статье о незаконном участии в вооружённом формировании.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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