В Петербурге арестован предполагаемый вербовщик ИГ

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта 2020 года», — цитирует судью Красногвардейского суда Валентину Фёдорову РИА Новости.

Фото: РИА НовостиСуд арестовал на два месяца 32-летнего жителя Санкт-Петербурга Исфандиера Акрамова, который был задержан по подозрению в вербовке россиян в ряды «Исламского государства»*, передает RT.Как отметил представитель Следственного комитета, Акрамов склонил двоих граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях в 2015 году. Мужчинам вынесен приговор судом Таджикистана по статье о незаконном участии в вооружённом формировании.* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.