У российского премьера будет девять заместителей

Фото: РИА НовостиРоссийский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому у российского премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля, передает RT.Указ предполагает «установить, что председатель правительства России имеет девять заместителей».Уточняется, что среди них один первый заместитель премьера, заместитель — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства России.