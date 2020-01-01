У российского премьера будет девять заместителей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому у российского премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля, передает RT.
Указ предполагает «установить, что председатель правительства России имеет девять заместителей».
Уточняется, что среди них один первый заместитель премьера, заместитель — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе и заместитель — руководитель аппарата правительства России.
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