Синоптики прогнозируют 22 января в ЛНР до 5 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 22 января будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, днем пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 января до 21.00 22 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица; ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем ноль – 5 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 января зафиксировали в 2006 году – минус 27,6 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2013 году – плюс 11,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 января – 07.31, время захода – 17.39. Продолжительность светового дня составит 10 часов 08 минут.

По предварительному прогнозу, ночью и утром 23 января ожидается снег, местами метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица; температура воздуха понизится на 2-4 градуса. 24 января – без осадков, сохранится холодная погода.

21 января — Луганск