Стали известны члены нового правительства
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, передает РИА Новости.
У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей:
— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
— Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
— Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО
— Виктория Абрамченко — вице-премьер
— Татьяна Голикова — вице-премьер
— Юрий Борисов — вице-премьер
— Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
— Алексей Оверчук — вице-премьер
— Марат Хуснуллин — вице-премьер
Министры:
— Сергей Шойгу — министр обороны
— Сергей Лавров — министр иностранных дел
— Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
— Константин Чуйченко — министр юстиции
— Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
— Ольга Любимова — министр культуры
— Александр Новак — министр энергетики
— Евгений Дитрих — министр транспорта
— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
— Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
— Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
— Михаил Мурашко — министр здравоохранения
— Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
— Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
— Сергей Кравцов — министр просвещения
— Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
— Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
— Олег Матыцын — министр спорта
— Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
— Антон Силуанов — министр финансов
— Максим Решетников — министр экономического развития
Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.
В новом составе правительства должности вице-премьеров покинули Силуанов, Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.
Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.
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