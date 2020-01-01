Стали известны члены нового правительства

Фото: © РИА Новости / Екатерина ШтукинаВладимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, передает РИА Новости.У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей:— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства— Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства— Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО— Виктория Абрамченко — вице-премьер— Татьяна Голикова — вице-премьер— Юрий Борисов — вице-премьер— Дмитрий Чернышенко — вице-премьер— Алексей Оверчук — вице-премьер— Марат Хуснуллин — вице-премьер— Сергей Шойгу — министр обороны— Сергей Лавров — министр иностранных дел— Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий— Константин Чуйченко — министр юстиции— Владимир Колокольцев — министр внутренних дел— Ольга Любимова — министр культуры— Александр Новак — министр энергетики— Евгений Дитрих — министр транспорта— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли— Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций— Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии— Михаил Мурашко — министр здравоохранения— Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства— Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ— Сергей Кравцов — министр просвещения— Валерий Фальков — министр науки и высшего образования— Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики— Олег Матыцын — министр спорта— Антон Котяков — министр труда и социальной защиты— Антон Силуанов — министр финансов— Максим Решетников — министр экономического развитияСогласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.В новом составе правительства должности вице-премьеров покинули Силуанов, Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.