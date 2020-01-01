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В США зафиксировали первый случай нового коронавируса

Sergey Сегодня, 00:450Новости
В США зафиксировали первый случай нового коронавируса
Фото: Reuters
Первый случай коронавируса, который распространяется в Китае, зафиксирован в Соединённых Штатах. Как сообщает NBC со ссылкой на здравоохранение, заболевание диагностировано у одного человека в Сиэтле.
По информации Sky News, носитель вируса прибыл в США из Китая, передает RT.
Ранее российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с Китаем в связи с распространением в КНР нового коронавируса.
Роспотребнадзор разработал средства для лабораторной диагностики нового коронавируса.
По последним данным, в Китае зарегистрирован в общей сложности 291 случай заражения 2019-nCoV. Шесть человек скончались.

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