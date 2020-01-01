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США собрались ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

Sergey Сегодня, 09:3010Новости
США собрались ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

СМИ со ссылкой на источники сообщают о намерении американских властей ограничить въезд в США для граждан семи стран.
В список, который пока не утвержден, входят Белоруссия, Киргизия, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Глава американского государства Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal заявлял, что намерен расширить перечень государств, для граждан которых въезд на территорию США ограничен. Конкретные страны Трамп не называл.
Официальное объявление на этот счет ожидается 27 января, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
На днях представитель президентской администрации сообщил, что США намерены ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих рожать детей ради получения американского гражданства.
Антон Антоно

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