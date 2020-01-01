Глава Минобороны Украины выступил против разведения сил на Донбассе

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», — считает Загороднюк.

«Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», — сказал украинский министр.

«Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», — уточнил министр.

Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. По его мнению, разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе затянется на годы. Это приведет к замораживанию конфликта, что противоречит минским соглашениям.Он отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы. Противостояние в этом случае перейдет в стадию замороженного конфликта, что категорически не устраивает Киев.По его словам, если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла. Правда, выполнять эти соглашения должны только Россия и ЛДНР.При этом он не стал упоминать о том, что в рамках минских соглашений Украина обязана предоставить республикам Донбасса особый статус, закрепленный в конституции. А еще признать проведенные там выборы и согласиться на амнистию. Да и само разведение сил вдоль всей линии фронта также является обязательным условием этих соглашений.И в то самое время, когда военный министр Незалежной произносил эти «миролюбивые» призывы, украинские войска попытались перейти на Донбассе в наступление.Как ранее сообщалось, наступательные действия ВСУ предприняли в районе Бахмутской трассы на участке фронта Первомайск — Кировск. Атака была отбита бойцами Народной милиции ЛНР.источник