Благодарить надо, а не жаловаться!

Поляки, получившие 25% своей нынешней территории благодаря СССР, еще и требуют «реституции».Нет, недаром, наверное, Уинстон Черчилль назвал в свое время Польшу «гиеной Европы». Мало того, что там сносят памятники советским солдатам, погибшим при освобождении ее от фашистского ига, что ставят нашу страну на одну доску с Гитлером, обвиняя в начале Второй мировой войны, сегодня там дошли то того, что требуют от нашей страны каких-то «реституций».Польский МИД выложил в своем Твиттере сообщение следующего содержания: «Польская культура потерпела чудовищные потери из-за действий СССР. Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России. Красная армия и НКВД многократно уничтожали и конфисковали то, что не могли украсть и сжечь немцы». Дипломаты прикрепили к сообщению изображение нескольких произведений искусства, будто бы «утерянных в результате действий СССР». В их число вошли картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.Клеветой назвала эти претензии поляков первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Я считаю, — сказала она, —что это абсолютная клевета. Советские войска, наоборот, старались сохранить все культурные ценности, которые только возможно».Е. Драпеко подчеркнула, что подобные обвинения с польской стороны должны сопровождаться доказательствами. «Они ищут любой повод, чтобы оскорбить Советский Союз и нынешнюю Россию, а иногда делают это даже без повода. Искусственно создается напряжение абсолютно на ровном месте. Ни за какие годы прежде у нас не было претензий от Польши по поводу культурных ценностей, которые они утратили», — заключила депутат.Возмутилась и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. «Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы ею утраченного. Не знаю этого, — сказала она в эфире НСН. — Дело в том, что работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины – это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение: какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась. Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей. Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять».А исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский прокомментировал это заявление, назвав «перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности» достоянием России. «Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий», — сказал он.Итак, Польша сегодня жалуется, что СССР при изгнании гитлеровцев из страны будто бы ее «ограбил». Но польские паны, либо плохо знают историю, или, как обычно, цинично передергивают.На самом деле благодаря Сталину после войны они небывало обогатились! В результате Второй мировой войны от разгромленной Германии в пользу Польши были отторгнуты Силезия, Восточная Пруссия, Померания. В общей сложности Германия потеряла 25% территорий от границ 1937 года!Некоторым ранее казалось странным, почему образованная после войны ГДР оказалась значительно меньшей, чем ФРГ? На самом деле согласно соглашениям с союзниками СССР получил под свой контроль ровно половину территории Германии, а другая половина отказалась под контролем американцев, англичан и французов. Но потом щедрый товарищ Сталин «подарил польским товарищам» больше половины той части Рейха, которая отошла к Советскому Союзу.Причем земли, закрашенные черным цветом, отошли Польше не как зоны временной оккупации, а навечно. Население этих «возвращенных земель» было почти полностью немецким уже многие века. Но после передачи этих земель Польше оставшиеся там немцы насильно депортировались в Германию, а земли заселялись поляками. Поляки с восторгом рассказывали, как приехавшие на «пустые земли» они могли себе выбрать богатые немецкие дома. Они просто приходили и свободно занимали целые фермы с полным оснащением. Сложилась парадоксальная ситуация: к разоренной и полностью разрушенной послевоенной Польше присоединили 25% территории богатейшей и промышленно развитой Германии.Среди отошедших к Польше в 1945 году территорий и населенных пунктов был и находившийся в составе гитлеровской Германии город Бреслау (ныне Вроцлав), где находилась Мадонна Глоковская фламандского живописца Луки Кранаха Старшего. Ее теперь Варшава почему-то считает «произведением польской культуры» и требует от нас ее возврата.Вот что говорится об этой картине на польском сайте culture.pl, со ссылкой на архив музея во Вроцлаве-Бреслау: «До начала Второй мировой войны в глоговской коллегиальной церкви находилась очень ценная картина «Мадонна с младенцем» кисти Лукаса Кранаха Старшего. Картину, помеченную характерным для Кранаха знаком, обычно называют «Глоговской мадонной». Фигуры мадонны и младенца лишены атрибутов святости, они изображены в естественных позах, выражающих тепло материнства». Но при этом сам сайт подтверждает, что настоятелем этой церкви был… немец Генрих Вернер! А это значит, что поляки, сами того не сознавая, невольно признают, что те, кто забрал эту картину, забрали ее на территории бывшего Рейха и у немцев!А если это и сделали советские войска, то значит, вывезли ее с бывшей территории фашистской Германии в виде вполне законной реституции. Она — за тот колоссальный ущерб, который был нанесен нашей стране в ходе войны! Виновником начала которой, кстати, являлся не только Гитлер, но и сама Польше, а также те западные страны, которые Германии попустительствовали.Так что полякам надо бы молиться на Сталина, а не сносить памятники советским солдатам, благодаря которым они эти земли получили, и не нагло требовать какой-то «реституции» под вымышленными предлогами!Кстати, вот как отреагировал на такие наглые требования президент России Владимир Путин, который пообещал жестко реагировать на попытки фальсифицировать историю.«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал он на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.Источник