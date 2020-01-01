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Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.01.2019

bot Сегодня, 10:300Новости
Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.01.2019
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и несколько увеличился. В общем, через КПВВ последовало 42,2 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9830 человек и 1010 транспортных средств;
«Марьинка» — 8260 человек и 1260 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8590 человек и 1275 транспортных средств;
«Гнутово» — 3750 человек и 780 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11820 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/35; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 20/15.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:18 35

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