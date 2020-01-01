На Украине готовятся захватить Донбасс, считая, что Россия не поможет

В ДНР готовы к любым действиям Киева. Об этом заявил депутат Народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бердичевский. По его словам, любая попытка наступления на Донбасс завершится «тотальным усмирением» Вооруженных сил Украины.«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем, чего можно ожидать», — заявил он. По его мнению, Киев снова показал отсутствие договороспособности и миролюбия.«Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса», — подчеркнул Бердичевский. Он также сравнил Украину с террористической группировкой «Исламское государство» *(Запрещено в РФ) и отметил, что действия боевиков расцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм.Это заявление стало ответом на слова заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса, который ранее в интервью сказал о том, что войска должны быть готовы силовому возвращению контроля над Донбассом.Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли реализация хорватского сценария (силовой возврат неподконтрольных Киеву территорий), он подтвердил: «Вооруженные силы должны быть к этому готовы». То, насколько это будет возможно, зависит от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины.«Потому что если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария», — пояснил Кривонос.Украинский военный также рассказал о комплексе мероприятий, которые необходимо провести, прежде чем принять такое решение. Среди них усиление давления на Россию, развитие системы территориальной обороны на Украине, а также укрепление армии.Трудно сказать, насколько украинская армия готова к реальной полномасштабной войне. Безусловно, лучше, чем весной-летом 2014 года. Однако и ополчение республик уже давно не ополчение, а полноценные армии. Не стоит списывать со счетов и поддержку России.В то же время, в отсутствии широкомасштабных боев, Киев продолжает терроризировать Донбасса, обстреливая мирные города и осуществляя индивидуальный террор против отдельных командиров.20 января в Донецке выстрелом в спину был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД республики Алексей Кривуля.По словам украинского политолога, координатора запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгения Голышкина, заявления о готовности ВСУ к силовому захвату Донбасса со стороны военного руководства страны не являются чем-то неожиданным.— Это обусловлено тем фактом, что Украина давно потеряла самостоятельность и субъектность и вынуждена выполнять чужие прихоти в угоду «заморских» геополитическимх интересов. Подобные высказывания командиров ВСУ о готовности к «Хорватскому сценарию» являются типичным милитаристским популизмом, направленным на националистический электорат, в свете ускоряющихся непопулярных реформ и регулярных внутри правительственных скандалов. Конечно же, если Украина в свете исполнения команд «из-за бугра» решиться на «маленькую победоносную войну» — она умоется кровью собственных солдат. Что в свою очередь вызовет новые протесты против власти «команды Зеленского» внутри самой майданной «биосферы».— В заявлении Кривоноса присутствует и самопиар, — считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.— Как новый зам руководителя Совбеза он заинтересован в том, чтобы в глазах общественности его имя фигурировала в патриотическом контексте. Но с большей вероятностью можно считать — это посыл со стороны Зеленского, который является шефом для Кривоноса. Посыл этот таков: патриоты Украины могут спать спокойно. Мы переиграли Путина на газовом поле, заключив невыгодный для русских контракт по газу и заставили выплатить трехмиллиардный штраф. А теперь бьем москалей не только рублем, но готовы бить боевым оружием. Если (точнее, когда) Украина сочтет нужным — она выйдет из минских договоренностей, найдя для этого нужное оправдание, и в одночасье решит проблему Донбасса. Москва, по мнению Киева, дает слабину. Отсюда стремление усилить нажим на Москву и надежды или даже уверенность, что Россия поддастся на шантаж украинцев. Полагаю, что Кривонос действует как член команды Зеленского.: — Насколько Украина готова к новой войне, если сравнивать с 2014 годом?— Обе стороны готовились и готовятся к боевым действиям. Они неизбежны. Вопрос не в том, начнутся ли они — вопрос в том, когда они произойдут. Той разобранной армии, какими были ВСУ в 2014 году, уже нет. Помогли натовские инструкторы, польские и канадские коммандос, воюющие на стороне украинцев, военно-техническая помощь со стороны США. Да и сами украинцы учатся воевать.На другой стороне ещё весной 2015 года начался демонтаж партизанских по своей сути отрядов ополчения, вместо которых возникла традиционная армейская структура. Поэтому грядущая война будет войной не качеств, а количеств. Армии ДНР-ЛНР лучше мотивированы, но ВСУ существенно превышают донбасские корпуса в количественном отношении. И в рядах ВСУ имеются весьма профессиональные (а подчас — и высоко профессиональные) подразделения и части. Полагаю, уровень потерь в рядах ВСУ будет много выше чем во время боев мая 2014-го — февраля 2015-го года.: — Кривонос говорит о поддержке Запада, вспоминая «хорватский сценарий». Будет ли такая поддержка? Ведь если Украина разорвет Минские соглашения, это будет удар и по репутации Запада.— На этот вопрос по-разному отвечают в республиках Донбасса. На мой взгляд, поддержка Запада, несомненно, будет. Не для того США так вкладывались в подготовку государственного переворота на Украине, чтобы так просто отказаться от её поддержки. Другое дело, как будет преподноситься эта помощь. Вероятнее всего она будет осуществляться неофициально, только в больших масштабах. Что-то вроде событий в Южной Осетии в августе 2008 года. Но возможно также (это зависит от конкретной ситуации, которая сложится на тот момент) что войска НАТО вступят в открытый конфликт. На земле будут действовать ВСУ, в воздухе (бомбардировочная авиация, силы РЭБ, разведка и пр.) — силы НАТО. И, разумеется, коммандос натовских стран. Характер западного участия будет зависеть, главным образом, от позиции России.: — Еще одним условием, по словам Кривоноса, должно стать ослабление России, чтобы она не могла помочь Донбассу. Возможно ли такое ослабление?— В Киеве считают, что такое ослабление возможно. Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию продемонстрировало, что Россия концентрируется на внутренних проблемах, коих более чем достаточно. Пока новое правительство будет вычищать авгиевы конюшни после своих предшественников из кабмина Дмитрия Медведева России будет особо не до Донбасса. Как знать, не воспользуется ли Запад этим шансом в Донбассе?: — Кстати, если Киев нападет на Донбасс, Россия введет войска? Или помощь можно будет реализовать по-другому?— Ещё неделю назад, до отставки Дмитрия Медведева и заявленной политреформы я ответил бы определенно: Россия введет войска. Теперь такой определенности нет. Возможно, акцент будет перенесен на дипломатические меры с целью показать открытое нарушение Украиной Минских соглашений, под коими стоят подписи глав дипломатий европейских стран, из чего последуют политические выводы. Но даже неучастие России как государства в отражении украинской агрессии не может помешать наплыву большого количества добровольцев в Донбасс. В том числе, прошедших горнило начального этапа войны и обладающих боевым опытом.: — Киев продолжает террор против мирных граждан, обстреливая их. На что направлена эта стратегия? Принесет ли она результат?— Людей властям Украины не жалко, хоть они и твердят, что Донбасс населяют такие же украинцы, как и они сами. Но при том, власти Украины безжалостно истребляют «своих». Донбасс нужен украинцам как территория без населения.: — В Донецке все еще успешно действуют их ДРГ, убивая командиров ополчения. Удастся ли положить этому конец?— Я уже неоднократно говорил, что в Донбассе — дырявые границы и очень распространенная украинская агентурная сеть. С весны 2015 года началось массовое возвращение домой беглых украинских чиновников, функционеров Партии регионов, таможенников и силовиков. Эти люди заполняют вакантные должности в милиции, таможенной службе, в партийных организациях, в налоговой службе и т. п. Такая же «дырявая» граница у республик Донбасса и на линии военного соприкосновения. Есть и сугубо объективные причины: «дырявая» граница, общая история, взаимные родственные и дружественные связи, которые всемерно облегчают проникновение украинских террористов и диверсантов на территорию республик.Дмитрий Родионо