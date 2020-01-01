Володин потребовал оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей за хамство о маткапитале

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал оштрафовать экс-участницу "Дома-2" Алену Водонаеву за оскорбление россиян в контексте маткапитала.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Володин резко отреагировал на слова Водонаевой о выплатах за детей, инициированных президентом России в Послании Федеральному Собранию 15 января. Звезда опубликовала в "Инстаграме" провокационный пост, в котором назвала маткапитал стимулированием "отчаявшихся от нищеты" и "быдла" к рождению детей.По мнению председателя Думы, подобные высказывания не должны остаться без ответа властей. На пленарном заседании ГД во вторник Володин потребовал взыскать с Водонаевой колоссальный штраф, чтобы звезда "Дома-2" задумывалась о последствиях своих публичных высказываний."Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Причем, еще присвоив им определенный "статус". Вот эта вот бесстыдница. В этом случае штраф – 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Вот об этом речь идет. Быдло!" – заявил Володин с трибуны Госдумы.Парламентарий считает, что наказывать Водонаеву следует по КоАП РФ, куда в 2019 году был внесен пункт об ответственности за оскорбление российского общества и государства. Володин призвал использовать против скандальной звезды возможности российского законодательства, которое должно защищать российское общество, в том числе от подобных выпадов. В соцсетях массово поддержали заявление Володина и призвали жестко пресекать нападки Водонаевой и ее единомышленников на россиян.Отметим, высказывание Водонаевой активно обсуждалось в российских СМИ и соцсетях, в том числе в эфире федеральных каналов. Сама Алена резко отреагировала на выпуск ток-шоу "60 минут" о себе, обвинив ведущих программы в "пропаганде невежества и агрессии". Ведущая Ольга Скабеева иронично ответила Водонаевой, указав, что ее собственные слова и телепроекты влияют на российское общество гораздо хуже.Григорий Егоро