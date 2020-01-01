Лукашенко меняет Россию на Норвегию

Фото: Наталия Федосенко/ТАССБелоруссия закупила в Норвегии первые 80 тысяч тонн нефти для переработки на ОАО «Нафтан». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим». В концерне пояснили, что нефть будет поставляться через Клайпедский порт.«Поставка намечена в 20-х числах января», — добавили в «Белнефтехиме». В Белоруссию нефть доставят железнодорожным транспортом. Возможность дальнейших закупок не уточняется.Поставки нефти в Белоруссию из России, напомним, были приостановлены с 1 января из-за того, что стороны не договорились о цене. В Минске настаивают на внутрироссийских ценах, в Москве — на рыночных. При этом в Белоруссии считают, что Россия предлагает нефть по ценам выше мировых. В результате президент Александр Лукашенко распорядился искать альтернативных поставщиков.Впрочем, как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, поиск Белоруссией альтернативных источников России может быть даже выгоден.«Те объёмы, которые мы не поставляем в Беларусь, мы поставляем в третьи страны, рынок нефти для этого и есть», — пояснил он RT. Кроме того, российский бюджет получит экспортную пошлину, отметил эксперт.Правда, в начале года «Белнефтехим» договорился с одной из российских компаний о поставках без премии, однако этих объемов явно недостаточно.Первая партия нефти с месторождения Johan Sverdrup в Северном море, по информации Reuters, прибудет в Литву 22 января. Ее продавцом, по данным издания, выступает французская компания Total.«Johan Sverdrup — новое норвежское нефтяное месторождение, которое начало работать осенью 2019 года. По качеству она очень близка к российской нефти марки Urals, которая поставляется в Белоруссию», — отмечается в сообщении издания. По данным S&P, к февралю объем добычи на этом месторождении может достичь 400 тысяч баррелей в сутки. То есть возможности для увеличения поставок в Белоруссию, вероятно, есть.Предложения о поставках нефти Минск сделал и другим странам. Готовность их рассмотреть выразил, в частности, Казахстан.«Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», — заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев. Правда, оговорился, что условия сделки должны быть выгодны.Эксперты считают, что попытки Минска найти альтернативу российской нефти, с точки зрения экономики, серьёзным успехом не увенчаются. Они напоминают, что подобные демарши предпринимались Белоруссией и раньше, однако обернулись убытками.— Белоруссия многократно пыталась найти другие, не российские, источники нефти, — напомнил член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев. — Всегда оказывалось, что она намного дороже российской. После этого в Белоруссии подсчитывали убытки. Самые большие потери была от покупки огромной партии нефти из Латинской Америки — около 7 млрд. долларов.Так что никакой экзотики в поставке норвежской нефти нет. Никаких рисков для России это не несет. Нам глубоко безразлично, загружены белорусские нефтеперерабатывающие заводы или нет, поскольку они даже не выполняют межправительственного соглашения о поставке бензина, производимого из российской нефти, на российский рынок. Этот бензин они гонят на экспорт и при этом еще и не возвращают нам пошлины. В этой ситуации заботиться о загрузке белорусских заводов, по меньшей мере, наивно и вряд ли этим кто-то занимается.Поставка норвежских углеводородов никак не повлияет на позицию России по отношениям с Белоруссией на нефтяном рынке. Но почему-то господин Лукашенко считает, что такого рода демарши могут произвести на Россию впечатление.«СП»: — Но ведь предложения направлены нескольким странам, в том числе Казахстану, который намерен их рассмотреть. Можно ли этими потенциальными поставками закрыть потребности белорусских предприятий?— Техническая возможность есть. Но нефти, которая была бы дешевле российской, там нет и не будет. Белоруссия у нас и так на особом положении, но этого Минск не ценит. Весь этот вялотекущий конфликт — следствие того, что Белоруссия хочет, с одной стороны, отказаться от интеграции с Россией, а с другой — получать из России всё по внутрироссийским ценам. Как это может быть организационно, административно, экономически, никто не понимает. Президент наш тоже не понимает и высказывался однозначно — либо интеграция и внутрироссийские условия, либо не будет интеграции, и тогда будут внешнеэкономические отношения.«СП»: — Белоруссии, чтобы закрыть свои потребности надо более 20 млн. тон нефти. Реально их заместить альтернативными источниками?— На рынке можно приобрести любой объем нефти, но — и это главное — ее цена будет такой, что экспорт нефтепродуктов, который и является главным источником финансирования государственного бюджета Белоруссии, станет убыточным, даже несмотря на то, что они таможенные пошлины не возвращают России. В этой ситуации переработка остановится. Кто будет ее субсидировать?Белорусские заводы по своему техническому уровню очень сильно отстают и от европейских, и российских. Конкурировать на свободном рынке они не могут. Их конкурентное преимущество в том, что они получают дешевую нефть из России и поэтому держатся на плаву.Сейчас заканчивается так называемый налоговый маневр, и цены внутреннего рынка России становятся равными ценам внешнего рынка. Чтобы российские заводы выжили, государство придумало дотацию, которую будет им выплачивать. Это сомнительное решение, но оно есть. Белорусы хотят получать такую же дотацию. С какой стати? Зачем нам напрямую дотировать государственный бюджет Белоруссии? Либо интеграция во всех смыслах, либо ни в каком.Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отметил, что Белоруссия и раньше пыталась закупать нефть у других стран, но это были одноразовые истории.— В любом случае, нефть, которая оттуда приходит, дороже даже из-за логистики. Одно дело из России по трубопроводам качать, другое дело танкерами, железнодорожным транспортом. Польша признала, что технический реверс нефти из Польши невозможен.Ждем, когда договорятся. Желание сэкономить понятно, но нефть — товар международный и торгуется на международных рынках, поэтому цена у него не может быть трансфертной, внутренней. Раньше отказ от экспортных пошлин был бонусом для белорусов, определенной скрытой дотацией.Поставка норвежской нефти - это около трех дней работы НПЗ. Ну, показали разово. Но зачем платить больше?«СП»: — Норвежское месторождение новое, богатое. Есть вероятность, что Минск договорится о новых поставках н выгодных условиях и частично закроет объемы?— Суть спора не в том, что не хватает нефти для белорусов. По цене не договорились. Нефть, которая будет поставляться в Белоруссию откуда угодно, будет все равно дороже. Норвежцам важно продать нефть на мировом рынке. Дешевле, чем на мировом рынке, они не будут ее подавать.Это показательный шаг — «мы можем покупать не у вас». Но мы тоже можем продавать на мировой рынок. Почему кто-то должен продавать дешевле мировой цены? Это абсурдно. Кроме того, у нас самая дешевая логистика, потому что доставка по трубам.«СП»: — То есть Белоруссия пойдет на условия России?— Какой-то компромисс найдут. Поставки будут возобновлены. Проблемных вопросов с поставками газа через Украину было гораздо больше, чем сейчас с Белоруссией.София Сачивко