ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районе Золотого – Народная милиция

Киевские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого с целью скрыть размещение техники. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Отмечается активное подавление каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и "Буковель-АД" из состава 305-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что этот факт также подтверждает и сама СММ ОБСЕ. В пресс-службе Народной милиции уточнили, что киевские силовики препятствовали работе беспилотника наблюдателей с целью сокрытия вооружения вблизи линии соприкосновения.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили БПЛА СММ ОБСЕ, чтобы скрыть крупнокалиберную артиллерию, размещенную в нарушение Минских соглашений.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 января — Луганск