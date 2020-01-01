Луганская больница № 8 продолжит работу, изменив формат оказания помощи – Минздрав

Луганская больница № 8 продолжит работу, изменив формат оказания медицинской помощи. Об этом на брифинге в Доме правительства ЛНР заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Она отметила, что распространяющаяся в социальных сетях информации относительно якобы закрытия учреждения не является достоверной."Первое, хочу сказать совершенно четко: больница будет существовать и продолжать оказывать медицинскую помощь. Меняется формат оказания медицинской помощи, - заявила Пащенко. - Эта необходимость возникла в связи с тем, что набор отделений, который там сегодня существует, он не может оказывать помощь в полном объеме. То есть травматология, терапия, неврология, офтальмология"."Когда несет ургентность травматология и пациенты поступают с сочетанной травмой, обязательно должны дежурить и хирурги, и гинекологи, чтобы пациент получил полный спектр консультаций сразу в одном учреждении", - пояснила министр.Руководитель ведомства сообщила, что травматологическое отделение будет организовано на базе городской железнодорожной больницы, при этом травмпункт продолжит работу при больнице № 8."Сегодня готовятся площади (на базе ж/д больницы), и будет оказываться помощь сразу по этим направлениям: будет дежурить и неврологическое отделение, и травматологическое, и хирургическое, и терапевтическое, и гинекологическое. То же самое, что касается офтальмологии, это патология - не только катаракта, допустим. Патология сетчатки часто связана с эндокринологической патологией, неврологической, поэтому место офтальмологии – там, где у нас оказываются эти виды помощи. То есть это первая городская больница, где есть эндокринология, неврология, сосудистая хирургия и так далее", - рассказала Пащенко.Министр здравоохранения добавила, что городская больница № 8 будет ориентирована на предоставлении помощи пожилым пациентам."Там будет существовать гериатрическое отделение, которое ранее существовало в Луганске, и будет оказывать помощь именно пожилому контингенту с любой патологией. Помимо этого, это будет отделение сестринского ухода, это отделение, которое ранее не существовало в ЛНР, это опыт РФ. То есть пациенты, которые требуют паллиативной помощи, но при этом стационарной помощи, декомпенсированные пациенты с кардиологической патологией, они будут иметь возможность получать эту помощь в восьмой городской больнице в центре города", - проинформировала Пащенко."И также у нас отсутствовал достаточно важный сегмент оказания медицинской помощи – это реабилитация постинсультных больных. И вот первое в Луганске и Республике отделение по реабилитации неврологических больных также будет открыто и будет работать в восьмой городской больнице", - отметила министрКроме того, руководитель ведомства добавила, что учреждение также станет базой для обучения и практики учащихся Луганского медицинского училища.Ранее Пащенко сообщала, что Минздрав с целью повышения уровня оказания помощи населению пересматривает направления финансирования в отрасли.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что проведение оптимизации системы здравоохранения ЛНР поможет отрасли развиваться в ногу со временем.22 января — Луганск