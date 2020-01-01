ВСУ планируют проведение провокаций, чтобы скрыть потери в зоне "ООС" – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" планирует проведение ряда провокаций вблизи линии соприкосновения, чтобы оправдаться перед руководством за понесенные с начала года потери. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Пытаясь оправдаться перед вышестоящим руководством за понесенные с начала текущего года потери в 72-й отдельной механизированной бригаде (омбр), которые составили шесть человек погибшими и 20 ранеными, командование оперативно-тактической группировки "Север" приняло решение о проведении ряда провокаций вблизи линии боевого соприкосновения, чтобы затем доложить о "боевых успехах", – отметил он.

"С этой целью командующий ОТГ "Север" (генерал Петр) Ромигайло отдал указания командиру 93-й омбр (полковнику Дмитрию) Брыжинскому передать в оперативное подчинение 72-й бригаде огнеметный расчет из состава роты радиационной, химической и биологической защиты. В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков в зоне ответственности 72-й бригады", – проинформировал Филипоненко.

Офицер пресс-службы от имени Народной милиции ЛНР призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "зафиксировать попытки украинской стороны дестабилизировать обстановку вблизи линии соприкосновения, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий, направленных на обострение обстановки".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". =

22 января — Луганск