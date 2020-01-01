Зеленский является худшей версией своего предшественника Порошенко – молодежный депутат

Президент Украины Владимир Зеленский является точной копией, а по некоторым показателям и худшей версией своего предшественника Петра Порошенко. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Молодежного парламента (МП) ЛНР Дмитрий Никитенко.

Он отметил, что перед президентскими выборами на Украине жители Донбасса надеялись, что Зеленский является полной противоположностью Петра Порошенко.

"После полугодичного президентства Зеленского стало понятно, что он является точной его копией, а по некоторым показателям, может, и худшей его вариацией", - сказал зампредседателя МП.

"Мы видим, что на высших должностях в Киеве по-прежнему остаются представители "партии войны", которые стремятся к реализации сценария силового возвращения контроля над Донбассом. В подтверждение тому последнее заявление (заместителя секретаря СНБО) Сергея Кривоноса о продолжении войны с мирным населением Народных Республик", - подчеркнул Никитенко.

Он отметил, что при этом Зеленский не делает никаких кадровых выводов и не может повлиять на воинственную риторику должностных лиц, не говоря уже о лидерах нацбатов и других радикально настроенных формирований.

"На сегодняшний день Украина не выполняет Минские соглашения, подменяя реальные действия пустыми обещаниями. Такие заявления в очередной раз показывают неспособность команды Зеленского договариваться даже со своими соратниками, не говоря уже о жителях Донбасса", - резюмировал зампредседателя Молодежного парламента ЛНР.

22 января — Луганск