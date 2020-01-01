Лицимерие Украины: Киев отказался помочь украинцам, выжившим в авиакатастрофе в Казахстане

«Наш Департамент консульської служби МЗС Украини ответил, что мы, находясь в чужой стране, должны доказать неспособность оплатить перелёт самим. Единственный выход — залазить в долги, и выплачивать их попутно реабилитируясь после полученных травм», — рассказывает Юрий.

Украинец Юрий Сон, который вместе с женой Яной находится в казахской больнице в результате крушения самолёта компании Bek Air написал в Facebook о равнодушии украинского государства, которое пара испытала на себе после авиакатастрофы.Юрий сообщил, что официальный Киев отказывается оплатить ему и его жене Яне, получившим травмы позвоночника, перелёт домой.«Нам посчастливилось выжить, хотя почти все кто сидел с нами рядом и ближе к носу, либо получили очень серьёзные травмы, либо погибли. Мы «отделались» переломами позвоночников», — сообщил Сон.По его словам, Казахстан полностью оплатил их длительное пребывание в больнице и прислал лучшего специалиста для вынесения диагноза, в то время как украинский чиновник, навестивший больных, заявил: «Если что, обращайтесь!». Также поступил и украинский специалист, который «единожды сконтактировал со спецами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно сообщение».«Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в развалинах самолёта.От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг, для получения помощи», — пишет Юрий, подчёркивая, что и той самой помощи от Киева не дождаться.По его словам, они попросили украинское правительство помочь им материально, чтобы вернуться на родину. Перелёт для двух столь тяжелобольных стоит порядка 12 000 долларов, казахская авиакомпания пошла им навстречу и сделала скидку в 50%.Украинец задаётся вопросом, а действительно ли он украинец, раз правительство так наплевательски относится к своим гражданам.Напомним, 27 декабря 2019 года в Казахстане разбился пассажирский самолёт Fokker-100, выполнявший рейс «Алматы — Нур-Султан». Воздушное судно авиакомпании Bek Air упало в жилом секторе буквально сразу после взлёта. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, 49 — получили травмы.источник.