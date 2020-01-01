Медики ЛНР по гумпрограмме за год помогли 3,5 тыс. жителей подконтрольных Киеву районов

Медики Республики в 2019 году в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса оказали помощь 3,5 тыс. жителей подконтрольных Киеву районов Луганщины. Об этом на брифинге в Доме правительства ЛНР сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Она констатировала рост числа обращений в медицинские учреждения ЛНР в рамках реализации гумпрограммы."Практически 3,5 тысячи жителей подконтрольной Киеву территории обратились к нам за медицинской помощью. То есть это не случаи обращения, а количество людей. А случаи обращения – их более 20 тысяч", - сообщила Пащенко, уточнив, что среди обратившихся – более 300 детей."Люди приезжают к нам за оказанием амбулаторно-поликлинической помощи - совершенно банальная помощь, которая сегодня становится достаточно востребованной и не покрывается на территории Украины. Просто консультация узких специалистов, просто назначение препаратов, которые пациенты принимают амбулаторно, это консультации и детского населения, и взрослого населения", - рассказала министр.Она подчеркнула, что в связи с невозможностью получения полноценного лечения на подконтрольной Киеву территории востребованным остается онкологическое направление. В прошлом году такую помощь в Республике получили более 550 человек."Пациенты, которые нуждаются в стационарной помощи – имплантации интраокулярных линз, кардиохирургической помощи – также они приезжают к нам сюда", - добавила Пащенко."Около 190 человек приехали сюда получить помощь по родовспоможению. С чем это связано? С дороговизной, с тем, что часто не справляются, отказывают в проведении сложных родов. Здесь оказывается помощь бесплатно", - отметила министр.Ранее Минздрав расширил перечень направлений лечения пациентов из подконтрольной Киеву Луганщины.Заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) по медицинской работе Адель Касенкин сообщал, что количество обращений жителей подконтрольной Киеву Луганщины за медпомощью в ЛНР растет.По вопросам реализации гумпрограммы в медицинской сфере работают следующие номера телефонов горячей линии:Напомним, что 17 февраля 2017 года Донецкая и Луганская Народные Республики утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило сайт Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.22 января — Луганск