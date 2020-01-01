Правительство ЛНР создало Дорожный фонд Луганской Народной Республики

Правительство ЛНР приняло постановление "О создании Дорожного фонда Луганской Народной Республики".

"Дорожный фонд Луганской Народной Республики является составной частью общего фонда Государственного бюджета Луганской Народной Республики. Распорядителем Дорожного фонда является Правительство Луганской Народной Республики", – говорится в утвержденном постановлением положении о Дорожном фонде ЛНР.

Согласно документу, "средства Дорожного фонда используются в целях финансового обеспечения работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом или содержанием автомобильных дорог (улиц), искусственных сооружений, сооружений дорожного водоотвода, инженерного обустройства, установкой (ремонтом, заменой) технических средств организации дорожного движения".

В положении определено, что источниками формирования Дорожного фонда являются дорожный сбор в соответствии с принятым Народным Советом ЛНР "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "О налоговой системе", добровольные взносы юридических лиц, физических лиц, физических лиц – предпринимателей, а также другие поступления.

"Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с актами Правительства Луганской Народной Республики, которыми определяются объекты для проведения дорожных работ, объемы выделяемых из Дорожного фонда средств, а также главный распорядитель бюджетных средств", – сказано в документе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, с его текстом можно ознакомиться на сайте Правительства Республики.

Напомним, накануне министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов заявил, что введение в налоговую систему ЛНР дорожного сбора взамен транспортного налога позволит аккумулировать средства для реализации программ по восстановлению дорог на определенных участках и объектах.

22 января — Луганск