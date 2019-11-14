Ректора юридической академии в Донецке заподозрили в организации убийства

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР задержали ректора Донбасской юридической академии Сергей Гончарова, который организовывал заказные убийства. Из-за служебных разногласий преступник решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР», – РИА «Новости» сообщение ведомства.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни, ведется следствие», – отметили в ведомстве.

Ректор Донбасской юридической академии задержан по подозрению в организации заказного убийства, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД ДНР.Там добавили, что правоохранителям удалось предотвратить убийство, возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР «убийство из корыстных побуждений или по найму».