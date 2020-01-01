Профсоюзы энергетиков ЛНР и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Профсоюзы работников энергетики и электротехнической промышленности Луганской и Донецкой Народных Республик подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Подписание документа состоялось в Луганске в ходе отчетно-выборной конференции профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности ЛНР. Подписи под соглашением поставили руководители отраслевых профсоюзов ЛНР и ДНР Вячеслав Кузнецов и Элеонора Позднякова", – говорится в сообщении."Соглашение предусматривает проведение ряда совместных мероприятий, направленных на социально-экономическую защиту прав и гарантий трудящихся, а также обеспечение культурного досуга членов профсоюзов отрасли", – рассказал Кузнецов.Заместитель председателя ФП ЛНР Андрей Уразгильдеев и директор по экономике республиканского предприятия ДНР "Энергия Донбасса" Александр Шклярук пожелали лидерам отраслевых профсоюзов плодотворного сотрудничества на благо трудовых коллективов энергетической сферы.Ранее председатель ФП ЛНР Олег Акимов сообщал, что отраслевые профсоюзы Республики за пять лет подписали 32 договора о сотрудничестве со своими российскими коллегами.В октябре 2019 года Федерации профсоюзов ЛНР, ДНР и Ростовской области Российской Федерации подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.22 января — Луганск