Прогноз погоды в Луганске на 23 января
В Луганске завтра, 23 января ночью мокрый снег с дождем, днем — мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +1 -4ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный 7-12 м/сек. Местами порывы ветра до 15-20 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,1 ºС в 1948 году
минимальная
-29,5 ºС в 1973 (2006) году.
Народный календарь: 23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь. Погода в Луганске - Сегодня, 16:41 7
Температура воздуха: ночью +1 -4ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-западный 7-12 м/сек. Местами порывы ветра до 15-20 м/сек.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +8,1 ºС в 1948 году
минимальная
-29,5 ºС в 1973 (2006) году.
Народный календарь: 23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь. Погода в Луганске - Сегодня, 16:41 7
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