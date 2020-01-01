Около 500 медиков ЛНР в 2019 году повысили квалификацию на мероприятиях в РФ – Минздрав

Около 500 медицинских работников Республики в 2019 году прошли повышение квалификации на мероприятиях в Российской Федерации. Об этом на брифинге в Доме правительства ЛНР сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Она подчеркнула, что интеграционные мероприятия позволяют специалистам ЛНР не только получить новые знания, но и поделиться с российскими коллегами своим опытом."Этот (интеграционный) процесс действительно набирает обороты, и количество мероприятий, прошедших в 2019 году на территории Российской Федерации, это более 105. В том (2018) году это было всего лишь 66 мероприятий. Если в 2018 году прошло около 150 врачей такие курсы, семинары, то в 2019 году около 500 человек имели возможность обучения на той территории", - сообщила Пащенко.При этом министр отметила общедоступность провидимых в РФ профильных событий."Все лекции, семинары, конгрессы, которые сегодня проходят в Российской Федерации, с радостью открыты двери для наших докторов не только в качестве слушателей, но и в качестве докладчиков", - добавила руководитель Минздрава.22 января — Луганск