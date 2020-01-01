Минздрав ЛНР оптимизирует систему здравоохранения с акцентом на первичную медпомощь

Министерство здравоохранения ЛНР в рамках оптимизации акцентирует внимание на первичной медицинской помощи. Об этом на брифинге в Доме правительства ЛНР заявила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Она отметила, что оптимизация проводится на всех уровнях оказания медицинской помощи."Акцент – на развитие первичной медицинской помощи, - уточнила министр. - То есть мы не закрываем, а открываем ФАПы, амбулатории, мы сосредоточены на том, чтобы укомплектовать кадрами первичное звено. На сегодняшний момент более 29 специалистов распределено именно в ФАПы, амбулатории, чтобы население имело возможность получить медицинскую помощь здесь и сейчас"."Также это развитие поликлинического звена, диспансеризация и, как это не банально звучит, санпросветработа. Потому что без воспитания здорового образа жизни, без акцента на воспитание здоровых детей, у нас не будет эффекта развития здорового поколения", - добавила Пащенко.В том числе ведомством проводится работа по приведению в соответствие коечного фонд."Ни в коем случае не сокращается нужный коечный фонд. Там, где у нас востребовано, допустим, оказание неврологической помощи, мы наоборот расширяем этот коечный потенциал. Там, где есть излишняя обеспеченность койками, невостребованность коек, естественно, эти койки приводим в соответствие, чтобы высвободить эти средства на развитие всей медицины. Это закупка оборудования, это закупка лекарственных средств и естественно оптимизация сосредоточена на то, чтобы обеспечить аппаратурой и высокоспециализированную медицинскую помощь", - рассказала министр.Кроме того, в текущем году Министерство планирует продолжить приобретение автомобилей скорой помощи и оборудования."Если в 2019 году был акцент на оснащении республиканских учреждений – это было диагностическое оборудование, УЗИ-аппараты эксперт-класса, которые поступили в республиканскую клиническую больницу, в онкодиспансер, стойки для эндоскопических вмешательств, которые мы сегодня имели возможность сегодня уже установить в детской клинической больнице – сегодня он перемещается на периферии", - проинформировала руководитель Минздрава."На 2020-2021 год мы запланировали приобретение оборудования, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь на местах. Это и рентгеноборудование. В этом году уже положено начало – два современных рентген-аппарата установлены в Красном Луче, Стаханове, они уже начали свою работу. Но это только начало большого этапа, - добавила Пащенко. - Естественно, оснащение скрининговым оборудованием, ультразвуковыми сканерами. То есть то, что сегодня должно быть общедоступно и это должно быть в каждом районе. Естественно, аппараты для оказания экстренной, неотложной помощи должны быть тоже по местам. Помимо этого, планы в оснащении высокоспециализированной помощи"."Сегодня уже получен цифровой передвижной флюорограф, в нашем республиканском противотуберкулезном диспансере уже начата работа. Это флюорограф, который будет обслуживать все районы, в основном отдаленные. То население, которое не имеет в шаговой доступности диагностики, проведения профилактического осмотра. Уже проведено обследование, несколько дней выезжал флюорограф в Свердловский район. Более 500 жителей обратились за прохождением флюорографического обследования за три дня".Ранее Пащенко сообщала, что Минздрав с целью повышения уровня оказания помощи населению пересматривает направления финансирования в отрасли.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что проведение оптимизации системы здравоохранения ЛНР поможет отрасли развиваться в ногу со временем.22 января — Луганск