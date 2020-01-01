Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 23 января
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 23 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"В течение суток 23 января местами по территории Республики, днем в Луганске, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
22 января — Луганск
"В течение суток 23 января местами по территории Республики, днем в Луганске, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
22 января — Луганск
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