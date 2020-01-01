Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 23 января

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики в течение суток 23 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 23 января местами по территории Республики, днем в Луганске, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

22 января — Луганск