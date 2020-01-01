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Сотрудники МГБ ЛНР пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Украины

root Сегодня, 18:150Новости
Сотрудники МГБ ЛНР пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Украины
Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР задержали полицейских, подозреваемых в организации канала поставки в Республику синтетических наркотиков с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В 2019 году Министерством государственной безопасности выявлен канал поставки опасных синтетических наркотических средств и психотропных веществ на территорию ЛНР из Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что наркотрафик был организован и контролировался сотрудниками Службы безопасности Украины с целью "нанесения ущерба здоровью населения Республики и общественной нравственности".
В МГБ ЛНР отметили, что завозимые в Республику синтетические наркотические и психотропные вещества вызывали сильную и устойчивую зависимость у тех, кто их принимал хотя бы раз.
"В дальнейшем украинские спецслужбы планировали использовать наркозависимых лиц для сбора информации и проведения диверсионных акций в ущерб безопасности Республики", - пояснили в Министерстве.
Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР с целью установления всех участников преступной схемы провели оперативный эксперимент.
"При закупке очередной партии синтетических наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для распространения в Республике, задержаны с поличным сотрудники одного из подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД ЛНР", - отметили в ведомстве.
"На основании собранных МГБ ЛНР материалов в отношении должностных лиц МВД ЛНР возбуждены уголовные дела, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - проинформировали в пресс-службе. - Проводятся оперативные мероприятия, направленные на документирование иных фактов противоправной деятельности указных сотрудников МВД ЛНР, а также выявление планов СБУ по нанесению ущерба безопасности и здоровью населения ЛНР".
МГБ ЛНР призывает жителей Республики сообщать обо всех фактах причастности должностных лиц правоохранительных органов к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ по телефону: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 100-36-57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru. Анонимность гарантируется.
22 января — Луганск

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