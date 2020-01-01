"Лугансквода" временно изменила график подачи воды в районы столицы из-за ремонта водовода

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" временно изменило график подачи воды в отдельные районы Луганска из-за ремонтных работ на Петровском водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на предприятие.

"График подачи воды в отдельные районы Луганска временно изменен из-за работ на Петровском водоводе", – говорится в сообщении.

Так, жители восточных кварталов Луганска, а также верхней части Малой Вергунки будут получать воду 23 января с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00, 24 января – с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00.

Подача воды в дома жителей улиц Калугина, 3-я Донецкая, Крапивницкого, 10-го, 26-го, 27-го, 30-го, 31-го кварталов, кварталов Лиховида, Шевченко, Димитрова, Героев Брестской Крепости, Алексеева, Еременко, 50 лет образования СССР, городка Щорса, городка Пархоменко и поселка завода ОР будет осуществляться 23 января с 06.00 до 08.00 и с 18.00 до 21.00, 24 января – с 06.00 до 08.00 и с 18.00 до 22.00.

"Кроме того, 23 и 24 января водоснабжение поселков Большая Вергунка и Красный Яр будет приостановлено. Администрация Луганска просит жителей этих территорий сделать необходимый запас воды", – отметили в пресс-службе.

22 января — Луганск