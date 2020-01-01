Активисты Первомайска провели акцию в память о народном мэре города Евгении Ищенко (ФОТО)

Активисты Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Горжусь своими земляками" раздали около 150 буклетов, рассказывающих о народном мэре города Евгении Ищенко, погибшем от рук украинских диверсантов в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-центре движения."В рамках акции "Горжусь своими земляками", действующей на территории Первомайска по инициативе местного теротделения ОД "Мир Луганщине", 22 января 2020 года жители города почтили память первого военного коменданта, народного мэра Первомайска Евгения Ищенко", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что участники акции раздали жителям Первомайска около 150 буклетов с информацией о трагически погибшем народном мэре города."Прошло уже пять лет, но наши жители помнят и чтят Евгения Ищенко – человека, который в самые горячие летние месяцы 2014 года возглавил отряд ополченцев и держал оборону Первомайска, человека, который самоотверженно сражался за свободу и независимость нашей Республики", - отметила член исполкома Первомайского теротделения ОД "Мир Луганщине" Анжелика Левицкая."Царствие небесное (Евгению Ищенко) и низкий поклон от всех горожан за проявленное мужество и героизм", - добавила активистка.Евгений Станиславович Ищенко родился 31 января 1966 года в Первомайске Луганской области. С 1981 года по 1983 год обучался в Первомайском профессионально-техническом училище № 74 по специальности "Подземный электрослесарь", а с 1983 года по 1984 год - в школе рабочей молодежи. Срочную службу проходил в Туркмении в танковых войсках в должности командира танка Т-62. С началом войны на Донбассе в 2014 году Ищенко под позывным "Малыш" возглавлял отряд ополченцев, который в составе казачьего полка держал оборону Первомайска.Осенью 2014 года командир полка Павел Дрёмов выдвинул его на пост коменданта Первомайска, а впоследствии администрация главы ЛНР утвердила его на должность и.о. мэра города.Ищенко и трое волонтеров, встречавшие гуманитарный груз из России, погибли 22 января 2015 года от рук диверсионно-разведывательной группы ВСУ.22 января — Луганск