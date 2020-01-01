Организаторы конкурса PR-идей "#Байбак" приняли около 50 заявок от молодежи ЛНР, ДНР и РФ

Организаторы третьего открытого фестиваля-конкурса PR-идей "#Байбак" приняли около 50 заявок от учащейся молодежи Луганской и Донецкой Народных Республик, а также регионов Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР со ссылкой на Луганскую государственную академию культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, выступившую организатором конкурса."Уже сейчас можно сказать, что география фестиваля-конкурса достаточно обширна. На сегодняшний день организационный комитет принял около 50 заявок на участие от молодых жителей Республик Донбасса, а также Республики Крым и других регионов России – Ростова-на-Дону, Краснодара, Тамбова, Иркутска и Ставрополя", – говорится в сообщении.В ЛГАКИ напомнили, что целями конкурса являются создание возможности для творческой реализации молодежи, выявление молодых людей с креативным мышлением и поиск новых творческих идей в области рекламы и PR."В конкурсе принимает участие учащаяся молодежь Луганской Народной Республики в возрасте от 14 до 18 лет. Фестиваль проводится в три этапа: подача заявок и конкурсных работ, рассмотрение конкурсных работ и определение участников финала, презентация и награждение победителей", – отметили в вузе.Мероприятие пройдет в номинациях "Социальная реклама" и "Наружная реклама", победители в которых получат дипломы, грамоты, призы и памятные подарки.в фестивале желающим необходимов электронном видепо электронному адресу ckk_fest_reklam@mail.ru.конкурса и церемония награждения победителей состоятся в ЛГАКИПодробно ознакомиться с условиями участия в фестивале-конкурсе можно в положении о проведении мероприятия, размещенном на сайте вуза. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:Ранее ЛГАКИ приглашала учащихся старших классов и студенческую молодежь в возрасте от 14 до 18 лет принять участие в третьем открытом фестивале-конкурсе PR-идей "#Байбак".22 января — Луганск