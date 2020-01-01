Власти ЛНР передали коммунальным предприятиям Краснодона четыре мусоровоза и автовышку (ФОТО)

Коммунальные предприятия Краснодона в рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" получили четыре новых мусоровоза и колесную автовышку. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."В рамках реализации Программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года "Наш выбор" коммунальщики Краснодона получили два мусоровоза с задней загрузкой на базе ГАЗ 33098, два мусоровоза с боковой загрузкой на базе ГАЗ 33098, а также колесную автовышку 4х4 на базе ГАЗ 33088", – говорится в сообщении.Новые мусоровозы получило Краснодонское коммунальное автотранспортное предприятие, которое занимается вывозом твердых бытовых отходов по городу и району.Автовышка была передана коммунальному предприятию "Краснодонское дорожно-эксплуатационное управление" для содержания и ремонта линий наружного освещения."В этом году, несмотря на все сложности, благодаря главе Республики Леониду Пасечнику была приобретена новая коммунальная техника. В течение многих лет специализированная техника не приобреталась. Это огромная помощь коммунальщикам, так как большая часть спецтехники, имеющейся у нас в наличии, технически устарела, поскольку выпущена в 1990-х годах и уже выработала свой нормативный ресурс", – отметил глава горрайонной администрации Сергей Козенко."Благодаря программе "Наш выбор" мы уже подали заявки на будущий год в Министерство строительства и ЖКХ ЛНР для улучшения автопарка коммунальных и дорожных служб", – добавил он.Напомним, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк информировала, что Республика в 2019 году закупила для коммунальных предприятий 109 единиц новой спецтехники.22 января — Луганск