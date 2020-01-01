Половине Луганска и поселкам в Луганской области отключат водоснабжение
«Лугансквода» в связи с ремонтом магистрального водовода 23 января прекратит подачу воды в часть Луганска и ряд сел Славяносербского района, пишут СМИ.
«В связи с проведением ремонтных работ на Петровском магистральном водоводе диаметром 900 мм 23 января с 8.00 будет прекращена подача воды по этому водоводу. На время проведения ремонта потребителям улиц и кварталов от восточного массива до улицы Оборонная Луганска вода будет подаваться согласно утвержденному графику (утро-вечер). В Зеленую Рощу, Красный Яр, Большую Вергунку, а также села Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка Славяносербского района вода подаваться не будет», — говорится в сообщении
Возобновить водоснабжение планируется по окончании ремонтных работ. Экономика - Сегодня, 17:59 173
«В связи с проведением ремонтных работ на Петровском магистральном водоводе диаметром 900 мм 23 января с 8.00 будет прекращена подача воды по этому водоводу. На время проведения ремонта потребителям улиц и кварталов от восточного массива до улицы Оборонная Луганска вода будет подаваться согласно утвержденному графику (утро-вечер). В Зеленую Рощу, Красный Яр, Большую Вергунку, а также села Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка Славяносербского района вода подаваться не будет», — говорится в сообщении
Возобновить водоснабжение планируется по окончании ремонтных работ. Экономика - Сегодня, 17:59 173
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