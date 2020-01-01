Проект "Волонтер" передал гуманитарную помощь нуждающимся луганчанам (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь жителям Луганска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского исполнительного комитета (РИК) ОД.Продуктовые наборы от проекта получили 45 луганчан."В этом месяце мы выбрали категорию нуждающихся граждан, проживающих на территории Республики, - отметила помощница координатора проекта "Волонтер" Анастасия Дробязкина. - Люди, которые получают от нас помощь, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации"."Также сегодня присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, а это люди в возрасте и которые очень часто болеют, некоторые даже не ходят. Вне зависимости от ситуации мы всегда готовы поддержать и помочь нашим жителям, которые в этом нуждаются", - добавила она.Напомним, проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" в 2019 году оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 января — Луганск