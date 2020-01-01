Зеленский продолжает курс Порошенко, усугубляя ситуацию в Донбассе – госслужащая

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, усугубляя ситуацию в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявила начальник отдела по делам семьи и детей администрации Антрацита и Антрацитовского района Наталья Яковлева.

"Владимир Зеленский продолжает преступный политический курс Петра Порошенко, усугубляя ситуацию в Донбассе. Президент заявляет о том, что хочет мира, но не делает для этого каких-либо конструктивных действий", - подчеркнула она.

"На Украине националисты до сих пор продолжают оскорблять жителей Донбасса, призывают к расправе, разжигают ненависть. Представители власти не отказывают себе в удовольствии порассуждать о возможных ущемлениях граждан ЛНР и ДНР в процессе "реинтеграции". Очередное заявление заместителя секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Сергея Кривоноса о продолжении войны с мирным населением и "силовом возвращения контроля над Донбассом" также не вызвало у президента вопросов", - констатировала начальник отдела.

При этом представитель администрации обратила внимание на то, что украинские националисты и радикалы не несут наказания за свои действия и заявления.

"А это значит, что Владимира Зеленского все устраивает. Его устраивает ситуация, страдающие по обе стороны конфликта жители, его устраивает война", - добавила Яковлева.

22 января — Луганск