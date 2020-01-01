Профсоюзы в рамках акции проверили безопасность труда в Лутугинском автодоре (ФОТО)

Представители Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в рамках акции "Труд под охраной – работник без раны" проверили соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в обособленном подразделении "Лутугинский автодор" государственного унитарного предприятия (ГУП ЛНР) "Луганский автодор". Об этом сообщили в ФП ЛНР.В проверке приняли участие начальник отдела охраны труда, здоровья и социальных вопросов ФП ЛНР Татьяна Андреева, заместитель начальника отдела организации надзора и учета травматизма Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР Сергей Голиков, главный специалист - страховой эксперт по охране труда территориального отделения Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ФССНСППЗ) ЛНР в Лутугинском районе Геннадий Тунуханов, заместитель председателя общереспубликанской организации профсоюза работников автомобильного хозяйства, дорожного транспорта и транспортного сервиса ЛНР Владимир Бухтияров и заведующая орготделом организации Алена Соболева, главный инженер Лутугинского автодора Сергей Кривотулов, ведущий экономист, инженер по охране труда предприятия Ирина Зимина, а также председатель первичной профсоюзной организации Андрей Андрющенко.В Лутугинском автодоре работают 35 человек, их основными задачами являются ремонт дорожного покрытия и уход за лесными насаждениями вблизи автомобильных дорог."Как было установлено в ходе акции, с целью безопасного выполнения работ сотрудники предприятия проходят вводный инструктаж, первичные инструктажи на рабочих местах, обучение по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также стажировку непосредственно на рабочем месте под руководством опытного наставника", – отметили в ФП ЛНР."При получении ежедневного наряда на выполнение работ перед выездом на линию работники проходят инструктаж и предрейсовый осмотр в медицинском пункте сертифицированным медицинским работником", – рассказала Зимина.Андреева добавила, что проводимая на предприятии работа в сфере охраны труда, а также создание достойных условий работы и быта сотрудников способствовали отсутствию несчастных случаев в Лутугинском автодоре с 2015 года."По итогам проверки даны методические рекомендации по усовершенствованию системы охраны труда на предприятии", – отметили в ФП ЛНР.В общественной организации добавили, что в 2020 году, согласно плану работы Федерации профсоюзов ЛНР, в рамках акции "Труд под охраной – работник без раны" планируется посетить более 20 предприятий Республики.Акция "Труд под охраной – работник без раны" проводится в Республике с 2015 года по инициативе молодежного совета ФП ЛНР. С 2017 года акция проходит с привлечением специалистов Госгорпромнадзора и ФССНСППЗ ЛНР.В 2019 году акция проведена на 21 предприятии (учреждении, организации) Республики.22 января — Луганск