Синоптики прогнозируют 23 января в ЛНР от минус 4 до 1 градуса тепла

Температура воздуха в Республике ночью и днем 23 января будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, местами метель. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 22 января до 21.00 23 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно; ночью местами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый туман; днем местами снег, метель, на дорогах гололедица; ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 4 – плюс 1 градус", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 января зафиксировали в 2006 году – минус 30,9 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1875 году – плюс 8,6 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 23 января - 7.30, время захода - 17.40. Продолжительность светового дня составит 10 часов 10 минут.

По предварительному прогнозу, 24-25 января осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится.

22 января — Луганск